Нарышкин считает, что россияне в период самоизоляции стали больше читать

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россияне во время пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции стали уделять больше внимания книгам и чтению. Об этом сказал журналистам в субботу председатель Российского исторического общества, председатель оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации Сергей Нарышкин в ходе посещения VI книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.

"Конечно, в период так называемой самоизоляции, россияне стали читать еще больше, поскольку хорошая книга - это не только хороший досуг, это еще и хороший помощник преодолеть трудности и запитаться оптимизмом. Будет, наверное, справедливо сегодня говорить о том, что Москва открывается книгой, с книгами возвращается нормальная жизнь и в нашей стране", - сказал он.

По словам Нарышкина, организаторы проявили смелость, решив не переносить проведение фестиваля на другие даты. "Это, конечно, смелый и решительный шаг, очень благодарен руководству Роспечати за такую смелость. Шаг правильный, по-моему, он вдохновляет всех нас: москвичей и всю страну, говорит о том, что жизнь приходит в нормальное русло", - отметил председатель Российского исторического общества. Он напомнил, что Россия считалась одной из самых читающих стран мира, и выразил уверенность, что этот статус сохранится. "Приятно, что наша страна в XX веке считалась самой читающей, и я надеюсь и уверен в том, что и в нынешнем XXI веке такой высокий статус России сохранится и книжный фестиваль "Красная площадь" в этом поможет. Мы сегодня с коллегами, друзьями прошлись по павильонам книжного фестиваля, здесь много интересного, книги на разные вкусы. Я как председатель Российского исторического общества, хотел бы обратить внимание на павильон "История Отечества", здесь представлены новые книги, будут проходить встречи с нашими знаменитыми историками, учеными. Конечно, очень широко представлены новые книги, посвященные 75-летию Великой Победы", - сказал Нарышкин.

О фестивале

Шестой книжный фестиваль "Красная площадь" продлится в Москве с 6 по 8 июня 2020 года, это первое большое культурное событие после ослабления режима самоизоляции. Фестиваль будет работать с 12:00 до 22:00 мск, этот период будет разбит на пять двухчасовых сеансов, чтобы избежать скопления людей и сохранять социальную дистанцию.

В соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями, на территории фестиваля необходимо находиться в маске и перчатках, а посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 метров. Фестиваль традиционно займет все пространство Красной площади - от Исторического музея до Васильевского спуска, однако в этом году не будут задействованы площадки ГУМа.