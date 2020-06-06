{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Нарышкин считает, что россияне в период самоизоляции стали больше читать

Председатель Российского исторического общества напомнил, что Россия считалась одной из самых читающих стран мира

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россияне во время пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции стали уделять больше внимания книгам и чтению. Об этом сказал журналистам в субботу председатель Российского исторического общества, председатель оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации Сергей Нарышкин в ходе посещения VI книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.

"Конечно, в период так называемой самоизоляции, россияне стали читать еще больше, поскольку хорошая книга - это не только хороший досуг, это еще и хороший помощник преодолеть трудности и запитаться оптимизмом. Будет, наверное, справедливо сегодня говорить о том, что Москва открывается книгой, с книгами возвращается нормальная жизнь и в нашей стране", - сказал он.

По словам Нарышкина, организаторы проявили смелость, решив не переносить проведение фестиваля на другие даты. "Это, конечно, смелый и решительный шаг, очень благодарен руководству Роспечати за такую смелость. Шаг правильный, по-моему, он вдохновляет всех нас: москвичей и всю страну, говорит о том, что жизнь приходит в нормальное русло", - отметил председатель Российского исторического общества. Он напомнил, что Россия считалась одной из самых читающих стран мира, и выразил уверенность, что этот статус сохранится. "Приятно, что наша страна в XX веке считалась самой читающей, и я надеюсь и уверен в том, что и в нынешнем XXI веке такой высокий статус России сохранится и книжный фестиваль "Красная площадь" в этом поможет. Мы сегодня с коллегами, друзьями прошлись по павильонам книжного фестиваля, здесь много интересного, книги на разные вкусы. Я как председатель Российского исторического общества, хотел бы обратить внимание на павильон "История Отечества", здесь представлены новые книги, будут проходить встречи с нашими знаменитыми историками, учеными. Конечно, очень широко представлены новые книги, посвященные 75-летию Великой Победы", - сказал Нарышкин.

О фестивале

Шестой книжный фестиваль "Красная площадь" продлится в Москве с 6 по 8 июня 2020 года, это первое большое культурное событие после ослабления режима самоизоляции. Фестиваль будет работать с 12:00 до 22:00 мск, этот период будет разбит на пять двухчасовых сеансов, чтобы избежать скопления людей и сохранять социальную дистанцию.

В соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями, на территории фестиваля необходимо находиться в маске и перчатках, а посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 метров. Фестиваль традиционно займет все пространство Красной площади - от Исторического музея до Васильевского спуска, однако в этом году не будут задействованы площадки ГУМа.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Путин ждет, что рекомендации Роспотребнадзора для работы театров будут подготовлены быстро
Глава ведомства Анна Попова надеется, что новый театральный сезон удастся начать со зрителями в театре
Читать полностью