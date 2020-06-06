Глава ДНР сообщил о взломе его страницы "ВКонтакте"

ДОНЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в субботу о взломе его страницы в социальной сети "ВКонтакте".

"Следом за Twitter был взломан мой аккаунт в "ВКонтакте", - сообщил Пушилин в своем Telegram. "Когда проблема будет устранена, сообщу об этом дополнительно. Всю информацию вы сможете получать на моем официальном сайте или Telegram-канале", - отметил глава ДНР.

Пушилин 28 мая сообщил о взломе его страницы в Twitter, на которой хакеры опубликовали фальшивые сообщения от его имени.