Безлюдные улицы и тишина. Как проходят карантинные выходные в Азербайджане

Город в субботний день погрузился в безмолвие. Не слышно привычных шумов - сигналов проезжающих машин, звуков работающей техники на стройках, криков играющих во дворах детей. Лишь изредка тишину нарушают озвучиваемые с помощью мегафонов с машин дорожно-патрульной службы предупреждения о необходимости оставаться дома и соблюдать карантинный режим.

БАКУ, 6 июня. /ТАСС/. Улицы, проспекты и скверы азербайджанской столицы полностью опустели после объявленного правительством локдауна на выходные дни из-за резкого увеличения числа инфицированных коронавирусом. Людям запретили выходить из дома в течение двух дней, закрыты все магазины, аптеки, кафе и рестораны, не работает общественный транспорт.

В информационных выпусках государственного телеканала АзТВ демонстрируются опустевшие улицы и проспекты. Кадры также запечатлели деятельность полицейских блокпостов, где блюстители порядка останавливают редкие автомобили и проверяют наличие у водителей спецразрешения. Такие разрешительные документы на передвижение выданы лишь водителям служебных автомобилей госучреждений и предприятий, которые продолжают работу в условиях всеобщего карантина, а также машинам скорой помощи, аварийно-спасательных и коммунальных служб.

Сотрудница службы технической поддержки одного из местных информационных агентств рассказала по телефону корреспонденту ТАСС, что по дороге из дома на работу служебный автомобиль, в котором она ехала, несколько раз останавливали для проверки полицейские. При этом она сообщила, что к поддержанию порядка привлечены и военнослужащие внутренних войск.

"Город совершенно пуст. Полиция проверяет даже внутренние дворы в жилых кварталах", - отметила она.

Психологический дискомфорт

"Мой дом расположен на оживленном проспекте, очень непривычно видеть его безлюдным, - поделилась жительница Баку Сабина Алиева. - Не отпускает ощущение нереальности происходящего. Но надо понимать, что жесткие меры принимаются для блага людей".

По ее словам, основные неудобства связаны с психологическим фактором, поскольку человек чувствует себя выбитым из привычного ритма жизни. "Конечно, если бы сейчас была глубокая осень или зима, то было бы легче. Но за окном прекрасная летняя погода, хоть и немного ветреная. В "прежней" жизни в такие дни можно было бы выйти на прогулку на набережную или съездить к морю, посидеть на свежем воздухе в открытом кафе. Греет мысль, что это временно и позитивно скажется на уменьшении числа инфицированных", - сказала жительница столицы.

Многих, с кем удалось поговорить по телефону корреспонденту ТАСС, беспокоит вопрос с домашними животными. "В правилах двухдневного карантина этот момент не прописан, но без ежедневных прогулок домашним питомцам не обойтись. Приходится ограничиваться короткими выходами во двор с риском быть оштрафованным", - рассказал предприниматель Самир А., добавив, однако, что правоохранители большей частью с пониманием относятся к такой ситуации и не торопятся с взысканиями.

За нарушение карантинного режима закон предусматривает штраф от 100 до 200 манатов (от 58 до 117 долларов) для физических лиц, от 1,5 тыс. до 2 тыс. манатов (881 до 1 175 долларов), либо административный арест сроком до 1 месяца - для должностных и юридических лиц.

Закупки впрок

Что касается продуктов питания, то жители успели запастись ими на два предстоящих дни карантина в минувшую пятницу, когда правительство объявило короткий рабочий день. Некоторые пользователи соцсетей распространили фотографии, запечатлевшие, как граждане в больших количествах скупают продукты в магазинах накануне локдауна.

Днем ранее в продовольственных магазинах действительно наблюдался покупательский ажиотаж, при том что какого-либо дефицита необходимых продуктов не было. Многие посчитали такие закупки впрок абсолютно неоправданными, отметив, что жесткий карантин продолжится всего два дня. С 06:00 утра понедельника Баку и ряд крупных городов - Сумгаит, Гянджа, Ленкорань и Апшеронский район (прилегает к столице), где введена полная изоляция, вернутся к нормальному ритму жизни.

Серьезных нарушений нет

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов, серьезных нарушений карантинного режима на данный момент не зафиксировано. "Все граждане с пониманием встретили введенные властями ограничения, сидят дома и с понедельника продолжат деятельность в обычном режиме", - сказал он.

Власти не исключили, что в случае продолжения негативной динамики в статистике заражений практика полной изоляции будет продолжена и в следующие выходные, она может охватить и другие регионы страны.

Статистика инфицирования

В Азербайджане с началом поэтапного смягчения особого карантинного режима число инфицированных стало расти. На прошлой неделе суточный показатель заражения впервые превысил 200 случаев, а на этой - 300, тогда как до середины мая в отдельные дни он составлял от 30 до 60 случаев. Антирекорд был зафиксирован в пятницу, когда зафиксировали 338 случаев заражения.

Тем не менее, медики не склонны расценивать это как вторую волну эпидемии.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля. С 14 марта в стране был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта - особый карантинный режим. С 27 апреля власти начали поэтапное смягчение ограничений.

Общее число летальных исходов за время пандемии составило 82, вылечился 3 781 человек.