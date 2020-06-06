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Пандемия коронавируса нового типа

В Новгородской области проверят частные клиники после жалоб, что врачи не носят маски

В регионе 1 634 человека заразились коронавирусом

ТАСС, 6 июня. Власти и надзорные органы Новгородской области проверят частные клиники на соблюдение санитарных требований в период пандемии в ответ на поступившие жалобы пациентов, что медперсонал в одной из клиник не носит медицинские маски. Об этом сообщил губернатор области Андрей Никитин.

"Знаю, что у нас такая поликлиника есть, да. Это коммерческая поликлиника. У нас их три, по-моему, я в ней не был. Почему так происходит, мне ответить сложно. Когда коллеги заходили в наш город, они говорили о том, что они будут показывать пример качества и пример сервиса, который недоступен государственным поликлиникам. Получается ровно наоборот. Наверное, коль пришел такой вопрос, думаю, что мы их сейчас дополнительно, конечно, проверим", - сказал Никитин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 6 июня в Новгородской области выявлено 1 634 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 46 случаев. Выздоровело 437 человек, девять умерли.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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