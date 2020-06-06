Путин считает, что секрет величия русского языка в его красоте и меткости

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин полагает, что секрет величия русского языка в его четкости, выразительности и красоте.

Глава государства в субботу проводит в формате видеоконференции встречу с деятелями культуры. Она приурочена к двум праздникам - Пушкинскому дню и Дню русского языка. "Александр Сергеевич Пушкин - это не только достояние русской и мировой культуры, он признан основоположником современного русского языка, государственного языка Российской Федерации", - сказал Путин. Он отметил, что "День русского языка имеет еще и статус международного праздника, так как русский - один из официальных языков Организации Объединенных Наций".

"Для нашей страны русский язык - много больше, чем просто средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте", - подчеркнул президент. На его взгляд, "в этих качествах языка и секрет величия и притягательности русской литературы, русской культуры, которая восхищает весь мир, служит эталоном для многих жанров мирового искусства".

Путин поблагодарил работников сферы культуры, которые "в непростой для страны и общества период, связанный с эпидемией коронавируса, сделал все, чтобы культурная жизнь России не прерывалась, чтобы граждане, молодые люди, молодежь могли смотреть онлайн-трансляции спектаклей, послушать лекции и онлайн-концерты, совершить экскурсии".

Сила в многообразии

Президент также заметил, что обычаи и языки каждого этноса в России являются бесценным богатством страны, которое нужно сохранять и преумножать.

"Нам дорого наше уникальное наследие во всем его многообразии. В этом величие и сила России - в многообразии. Традиции, обычаи, язык каждого народа, каждого этноса - это абсолютно бесценное богатство России, и наш общий долг - сохранять и преумножать его", - подчеркнул Путин.

Заслушав выступление директора Национальной библиотеки Республики Бурятия Людмилы Гармаевой, глава государства назвал очень важным и символичным трепетное отношение в этом учреждении и к русскому, и к бурятскому языку, к общей истории и культуре.