{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Роспотребнадзор работает над правилами возобновления работы музеев и кинотеатров

Глава ведомства Анна Попова также рассчитывает, что новый театральный сезон в России начнется со зрителями в залах

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор работает над рекомендациями по возобновлению работы музеев и музеев-заповедников, проект уже готов, также ведомство подготовило правила для работы кинотеатров в условиях пандемии. Об этом в субботу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры, приуроченной к Пушкинскому дню (Дню русского языка).

На эту тему
Рекомендации Роспотребнадзора по работе кинотеатров. Главное

"Сегодня мы работаем над рекомендациями по возобновлению работы музеев и музеев-заповедников, проект у нас готов, - сказала она. - О возможности и правилах для работы кинотеатров в сегодняшних условиях - мы тоже это реализовали, правила написаны. Я хочу сказать, что во всех случаях мы согласовываем с теми, кто непосредственно работает в той или иной отрасли, вместе разрабатываем эти методические рекомендации, чтобы они не были категорически противоречащими процессу, который происходит", - заявила она.

Попова также рассчитывает, что новый театральный сезон в России начнется со зрителями в залах.

"Мы этим сегодня уже занимаемся и принимаем эту ответственность на себя, в ближайшее время, я уверена, мы закончим все консультации, и эти методические рекомендации (по работе театров - прим. ТАСС) также будут изданы. Потому что мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями в театре", - сказала она.

Попова отметила, что рекомендации разрабатываются в тесном сотрудничестве с руководителями театров разных направлений, они находятся в стадии проработки.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Путин ждет, что рекомендации Роспотребнадзора для работы театров будут подготовлены быстро
Глава ведомства Анна Попова надеется, что новый театральный сезон удастся начать со зрителями в театре
Читать полностью