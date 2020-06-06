Роспотребнадзор работает над правилами возобновления работы музеев и кинотеатров

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор работает над рекомендациями по возобновлению работы музеев и музеев-заповедников, проект уже готов, также ведомство подготовило правила для работы кинотеатров в условиях пандемии. Об этом в субботу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры, приуроченной к Пушкинскому дню (Дню русского языка).

"Сегодня мы работаем над рекомендациями по возобновлению работы музеев и музеев-заповедников, проект у нас готов, - сказала она. - О возможности и правилах для работы кинотеатров в сегодняшних условиях - мы тоже это реализовали, правила написаны. Я хочу сказать, что во всех случаях мы согласовываем с теми, кто непосредственно работает в той или иной отрасли, вместе разрабатываем эти методические рекомендации, чтобы они не были категорически противоречащими процессу, который происходит", - заявила она.

Попова также рассчитывает, что новый театральный сезон в России начнется со зрителями в залах.

"Мы этим сегодня уже занимаемся и принимаем эту ответственность на себя, в ближайшее время, я уверена, мы закончим все консультации, и эти методические рекомендации (по работе театров - прим. ТАСС) также будут изданы. Потому что мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями в театре", - сказала она.

Попова отметила, что рекомендации разрабатываются в тесном сотрудничестве с руководителями театров разных направлений, они находятся в стадии проработки.