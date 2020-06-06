РЖД: восстановление железнодорожного сообщения с Мурманском ведется по графику

ТАСС, 6 июня. Работы по восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском, прерванного в результате обрушения моста из-за паводка, ведутся по графику. На всех объектах строительства задействовано 140 единиц техники и почти 300 человек, сообщается в субботу на сайте ОАО "РЖД".

1 июня в Кольском районе под Мурманском при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост, одна из опор которого была смещена и деформирована из-за паводка. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано.

"Работы проводятся согласно графику. Уже выполнена балластировка ранее уложенных путей, для этого использовано более 500 кубометров щебня. Также сегодня выгружено порядка 1600 м элементов верхнего строения пути, железнодорожники уже приступили к их укладке. Полностью выполнены работы по выносу теплотрассы. Продолжается подготовка к взрывным работам, запланированным на 7 июня. На всех объектах строительства задействовано 140 единиц техники и почти 300 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, разработана схема доставки грузов первой необходимости до Мурманска. Перевалка грузов с железнодорожного транспорта на автомобильный осуществляется по станциям Оленегорск, Апатиты, Кандалакша. Далее грузы следуют автомобильным транспортом в Мурманск.

В Кольском районе ввели режим ЧС. Компания РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел. Пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. В обратном направлении также организована доставка. К восстановлению железнодорожного сообщения по поручению президента России Владимира Путина подключили железнодорожные войска Министерства обороны России.

Движение поездов до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, планируется восстановить к 23 июня, обрушившийся мост планируют отстроить к октябрю. Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, его реконструкция была выполнена в 2014 году.