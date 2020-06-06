Власти Москвы направили в Дагестан средства защиты, оборудование и кровати в госпитали

МАХАЧКАЛА, 6 июня. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы направил в Дагестан партию медицинской помощи для местных больниц, борющихся с коронавирусом. В регион, в частности, поступили средства защиты, экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, кислородные концентраторы, а также медицинские кровати, cообщили в субботу в пресс-службе регионального Минздрава.

"В Дагестан пришла очередная партия помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией от Департамента здравоохранения Москвы. Грузовые фуры со средствами защиты, экспресс-тестами на антитела к коронавирусу, аппаратами неинвазивной вентиляции легких, кислородными концентраторами и 1 800 функциональных медицинских кроватей с матрасами для стационаров в эти дни прибыли в Махачкалу", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе отметили, что 13 грузовых фур со средствами индивидуальной зашиты и кроватями уже распределены по крупным стационарам и разгружены. В субботу ожидается поступление еще 5 фур из этой же поставки. Как сообщается, помощь уже распределена в больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, в том числе в Республиканскую клиническую больницу, Республиканский центр инфекционных болезней, Дербентскую Центральную городскую больницу, Республиканский центр травматологии и ортопедии и другие медучреждения.

По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, дагестанские врачи с первых дней пандемии активно взаимодействуют с московскими и федеральными коллегами, кроме того, ежедневно проводятся телемедицинские консультации сложных пациентов. "Отправленные ранее в республику средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты и мединвентарь, безусловно, очень полезны в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас мы отмечаем некоторый спад заболеваемости в республике, который в любой момент при несоблюдении мер профилактики может вновь смениться ростом числа больных. Расход медикаментов и всего необходимого для лечения большой, и мы хотим выразить признательность департаменту здравоохранения Москвы за оказанную помощь" - приводит пресс-служба слова министра.

Ранее в мэрии Дербента сообщили, что медикаменты, средства индивидуальной защиты и медтехника поступили в Дербент от губернатора Московской области Андрея Воробьева. В пресс-службе регионального Минздрава сообщали, что правительство Москвы передало Дагестану медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков общим весом 40 тонн.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперштаба, на 6 июня по Республике Дагестан 5 743 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (плюс 156 за сутки), 4 537 человек выздоровели (плюс 23 за сутки). Умерли 298 человек с подтвержденным коронавирусом. В республике проведено 92584 тестов, более 7,6 тыс. человек находятся в изоляции.

С 31 марта в республике введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперштабе жителей призывают соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.