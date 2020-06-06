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Путин считает, что выход из режима ограничений должен быть осознанным и спокойным

При этом президент отметил, что это нужно сделать "как можно быстрее"
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что выходить из режима ограничений необходимо спокойно и осознанно. Такое мнение он высказал в субботу на встрече с деятелями культуры.

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"Все-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознанно, спокойно, но как можно быстрее", - сказал президент.

Путин согласился с директором Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергеем Некрасовым, который во время встречи процитировал строку из письма Пушкина Петру Плетневу: "Вздор, душа моя; не хандри - холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы...". "Хорошие слова, - сказал Путин. - Будем живы, значит будем когда-нибудь и веселы. Это уж точно. Надо Пушкина вспоминать, не забывать про это".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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