Путин считает, что выход из режима ограничений должен быть осознанным и спокойным

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что выходить из режима ограничений необходимо спокойно и осознанно. Такое мнение он высказал в субботу на встрече с деятелями культуры.

"Все-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознанно, спокойно, но как можно быстрее", - сказал президент.

Путин согласился с директором Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергеем Некрасовым, который во время встречи процитировал строку из письма Пушкина Петру Плетневу: "Вздор, душа моя; не хандри - холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы...". "Хорошие слова, - сказал Путин. - Будем живы, значит будем когда-нибудь и веселы. Это уж точно. Надо Пушкина вспоминать, не забывать про это".