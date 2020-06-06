В Погорелом Городище под Тверью может появиться еще один пушкинский музей

ТАСС, 6 июня. Новый пушкинский музей может появиться в селе Погорелое Городище в Тверской области, где Александр Пушкин нашел грамоту с упоминанием его предков. Для музея собрали уникальную коллекцию из более 500 предметов, рассказал в субботу директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Михайловское" Георгий Василевич.

"Казалось бы, в XXI веке все пушкинские музеи уже существуют, но это не так. Два года назад два удивительных человека - [поэтесса] Карина Степановна Филиппова, которой уже нет, и художник Борис Аркадьевич Диодоров вместе с людьми, которые вокруг них объединились, собрали уникальную музейную коллекцию и предложили не в Москве ее разместить. Они хлопочут о том, чтобы музей располагался в Погорелом Городище в Тверской области. То самое Погорелое Городище, где когда-то Пушкин нашел грамоту, подтвердившую, что часть его предков воевали на литовской границе, проходившей недалеко от Погорелого Городища, откуда и название. Часть событий, описанных в "Борисе Годунове", происходит именно в этом месте", - рассказал Василевич на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры.

По словам Василевича, творческий порыв продолжается, вокруг будущего музея объединяются и местные жители, и люди, которые находятся далеко от этого места. "Самое дорогое и ценное - это уникальнейшая коллекция, более 500 экспонатов, которыми может гордиться любой из столичных музеев. Так что Пушкин продолжает быть не только нашим современником, но и вдохновителем", - сказал Василевич.