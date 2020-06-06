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Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа в России может начаться в августе

Министр здравоохранения сообщил, что производители уже нарабатывают необходимый объем препаратов
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вакцинация россиян от гриппа может начаться в августе, производители уже нарабатывают необходимый объем препаратов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Правительство выпустило уже нормативные документы, которые были необходимы для заключения всех договоров. Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе начнутся поставки и начнется вакцинация. Конечно, с учетом коронавирусной инфекции лучше это начать раньше, до периода подъема заболеваемости. И конечно, это лучше делать заблаговременно. Особенно ориентироваться на теплый период времени", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" в субботу.

По словам министра, вакцинация от гриппа успеет завершиться до начала сезона ОРВИ. Мурашко также отметил, что планируется возобновление вакцинации по национальному календарю прививок, однако не уточнил когда.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 458 689 случая заражения, выздоровели 221 388 человек, умерли 5 725. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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