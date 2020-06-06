Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа в России может начаться в августе

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вакцинация россиян от гриппа может начаться в августе, производители уже нарабатывают необходимый объем препаратов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Правительство выпустило уже нормативные документы, которые были необходимы для заключения всех договоров. Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе начнутся поставки и начнется вакцинация. Конечно, с учетом коронавирусной инфекции лучше это начать раньше, до периода подъема заболеваемости. И конечно, это лучше делать заблаговременно. Особенно ориентироваться на теплый период времени", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" в субботу.
По словам министра, вакцинация от гриппа успеет завершиться до начала сезона ОРВИ. Мурашко также отметил, что планируется возобновление вакцинации по национальному календарю прививок, однако не уточнил когда.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 458 689 случая заражения, выздоровели 221 388 человек, умерли 5 725. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.