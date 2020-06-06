Мурашко рассказал, возобновления каких медицинских услуг в России ждут больше всего

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Жители России больше всего ждут возобновления оказания плановых хирургических операций, а также косметических и пластических процедур.Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале " Россия-24 " в субботу.

"Ну, первое (что пользуется спросом у граждан - прим. ТАСС) - это те хирургические вмешательства, которые были отложены. Если есть показания к плановой хирургической помощи, то, конечно же, при возникновении благоприятных условий нужно к этому вернуться и прооперировать. <...> Поэтому и разворачиваем, возвращаем к функционированию высокотехнологичную помощь", - сказал он.

Кроме того, по его словам, востребованы услуги по восстановлению фертильности у пациентов, страдающих разными формами бесплодия. "Все ожидают этого для того, чтобы все-таки вернуться и ощутить радость материнства", - отметил министр.

"И есть еще виды помощи, которые относятся в том числе к бьюти-медицине, всевозможные косметические и пластические [процедуры]", - добавил Мурашко.

Он подчеркнул, что к возобновлению оказания медицинской помощи по данным направлениям нужно относиться с осторожностью и в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. "У нас регион от региона отличается, поэтому, если вы чувствуете, что, и врач говорит, что да, в нашем регионе спокойно и можно <...> [возобновлять] данный вид помощи, тогда да. Если все-таки есть какие-то опасения, риски, ну, всегда нужно взвешивать пользу и риск", - сказал глава Минздрава.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 458 689 случаев заражения, выздоровели 221 388 человек, умерли 5 725. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.