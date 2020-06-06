В Татарстане отменили масочный режим в общественных местах на открытом воздухе

КАЗАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе, то есть в парках, скверах и детских площадках, при этом в закрытых помещениях жителям все еще необходимо носить средства защиты. Об этом ТАСС в субботу сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"В закрытых пространствах (масочный режим) сохраняется, в открытых - парки скверы и т.д., там, где раньше у нас были маски и перчатки, там отменен", - сказала она.

Соответствующее постановление кабинета министров Татарстана размещено на официальном портале правовой информации региона. Документ "вступает в силу с 8 июня 2020 года".

Также власти Татарстана разрешили прием и размещение граждан в санаториях с 8 июня при условии предварительного уведомления управления Роспотребнадзора по республике о выполнении методических рекомендаций.

С 15 июня дозволяется прием заявителей в МФЦ без предварительной записи, при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в секторе информирования и ожидания, определяемому из расчета один человек (включая сотрудников) на 4 кв. м площади указанного сектора, доступной для посетителей.

По данным республиканского оперштаба, в Татарстане за сутки подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 6 июня, в регионе в общей сложности зарегистрировали 3 504 случая коронавируса.

В новость внесены изменения (17:14 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.