Новый препарат и проверки частных клиник. Главное о коронавирусе за 6 июня

Россия
- Заразившихся — 458 689 человек, новых случаев — 8 855. За сутки умерли 197 человек, за весь период — 5 725.
- Минздрав по ускоренной процедуре зарегистрировал препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира") для лечения тяжелой формы COVID-19.
- Путин поручил внести создание лекарств от коронавируса и вакцин для его профилактики в программу геномных центров.
- В Новгородской области проверят частные клиники после жалоб, что врачи не носят маски.
- Попова назвала приоритетной задачу по открытию учреждений культуры.
- Жители России больше всего ждут возобновления плановых хирургических операций, а также косметических и пластических процедур.
Москва
- Заразившихся — 193 061 человек, новых случаев — 1 992 (по данным Оперштаба Москвы).
- В Москве число выздоровевших после коронавируса превысило 100 тыс. человек.
Мир
- Заразившихся — около 6, 5 млн. человек, умерших — более 387 тыс.
- Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с коронавирусом. Средства направят на диагностику, разработку вакцины, лечение пациентов.
- Лукашенко считает, что ряд компаний и государств заработали на пандемии триллионы долларов.
- В Татарстане отменили масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.