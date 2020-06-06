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Пандемия коронавируса нового типа

Новый препарат и проверки частных клиник. Главное о коронавирусе за 6 июня

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Заразившихся — 458 689 человек, новых случаев — 8 855. За сутки умерли 197 человек, за весь период — 5 725.
  • Минздрав по ускоренной процедуре зарегистрировал препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира") для лечения тяжелой формы COVID-19.
  • Путин поручил внести создание лекарств от коронавируса и вакцин для его профилактики в программу геномных центров.
  • В Новгородской области проверят частные клиники после жалоб, что врачи не носят маски.
  • Попова назвала приоритетной задачу по открытию учреждений культуры.
  • Жители России больше всего ждут возобновления плановых хирургических операций, а также косметических и пластических процедур.

Москва

  • Заразившихся — 193 061 человек, новых случаев — 1 992 (по данным Оперштаба Москвы).
  • В Москве число выздоровевших после коронавируса превысило 100 тыс. человек.

Мир

  • Заразившихся — около 6, 5 млн. человек, умерших — более 387 тыс.
  • Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с коронавирусом. Средства направят на диагностику, разработку вакцины, лечение пациентов.
  • Лукашенко считает, что ряд компаний и государств заработали на пандемии триллионы долларов.
  • В Татарстане отменили масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.
Теги
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