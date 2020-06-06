Полиции Сиэтла временно запретили применять слезоточивый газ

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Полиция города Сиэтл (штат Вашингтон) получила распоряжение о временном запрете на применение слезоточивого газа для разгона акций протеста. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте мэра Дженни Деркан.

"Шеф полиции распорядился отменить предоставленное сотрудникам временное разрешение на применение баллончиков со слезоточивым газом в целях усмирения толпы", - отмечается в тексте. Данное решение не касается полицейского спецназа, который по-прежнему вправе применять спецсредства "в обстоятельствах, представляющих угрозу жизни, и в соответствии со служебными инструкциями".

Запрет вводится на неопределенный срок. Власти Сиэтла проанализируют вопрос применения спецсредств органами правопорядка во время массовых мероприятий и подготовят рекомендации в течение 30 дней.

Представители нескольких городов и штатов страны в пятницу заявили, что примут меры, призванные предотвратить повторение случаев, подобных смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота). Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо представил план, который предполагает внесение ряда изменений в работу полиции. В число его ключевых положений входят запрет для стражей порядка на применение удушающих приемов, а также обеспечение большей прозрачности в том, что касается дисциплинарных взысканий, которым подвергаются сотрудники полиции. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в пятницу распорядился прекратить обучение полицейских удушающим приемам.

Запретить стражам порядка применять удушающие приемы при задержании также решили власти Миннеаполиса. Предполагается, что блюстители закона будут обязаны следить за тем, соблюдают ли данное правило их коллеги. В случае нарушений они должны вмешиваться. Власти Чикаго (штат Иллинойс) заявили, что будут увольнять стражей порядка, прикрывающих или отключающих свои нагрудные камеры. Эти устройства предписано носить полицейским во многих американских городах для регистрации возможных нарушений, в том числе с их стороны.

На прошлой неделе в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им предъявили обвинения.