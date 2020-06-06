Эксперт: гарантии сохранения самобытности народов включаются в конституцию своевременно

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Поправки о гарантиях культурного и языкового многообразия, которые вносятся в Конституцию России, являются своевременными. Такое мнение выразила в субботу директор Национальной библиотеки Республики Бурятия Людмила Гармаева во время прошедшей в режиме видеосвязи встречи президента Владимира Путина с деятелями культуры, приуроченной к Пушкинскому дню (Дню русского языка).

"Если мы теряем свои традиции, свои культурные основы, то мы теряем свою национальную идентичность. Особенно своевременно, на мой взгляд, это включение в основной закон нашей страны поправок об обязанности государства защищать культурную самобытность всех народов нашей страны, о гарантиях сохранения этнокультурного и языкового многообразия. Будучи человеком культуры, работающим в учреждении культуры достаточно долгое время, я, конечно, поддерживаю идею конституционного закрепления гарантий охраны и поддержки культуры со стороны государства", - сказала Гармаева.

Директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Михайловское" Георгий Василевич также обратил внимание на то, как важно сохранить все многообразие языков народов России. "Вы уже сказали о поправках к конституции, где русский язык обозначается как общенациональный. Там же говорится о том, что языки народов России не менее важны, они сохраняются. Это очень по-пушкински", - добавил он.

1 июня президент Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позднее президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.