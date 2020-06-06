Библиотеки, бани и спорт-центры откроются в Калининградской области с 7 июня

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области приняли решение об отмене с 7 июня запрета на работу библиотек, бань и душевых, самостоятельные и индивидуальные занятия в спортивных и фитнес-центрах. Также с воскресенья в регионе отменяется обязательное ношение защитных масок на улицах, а с понедельника открываются пляжи в приморских городах, сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"С 7 июня снимается запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях. Возобновляют деятельность бани и душевые по предоставлению общегигиенических услуг, саун (кроме использования бассейнов и купелей), соляриев, салонов для снижения веса и похудения, массажные салоны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также смягчается масочный режим. "Теперь не нужно использовать маски при передвижении по улице. В остальных случаях - необходимо носить маску", - отметили в пресс-службе. Ранее жители были обязаны носить маски везде, в том числе и на улице.

В полноценном режиме также начнут работать торговые центры и магазины, не имеющие отдельного входа.

С 8 июня снимаются ограничения на прием и размещение жителей области в домах отдыха, пансионатах и гостиницах, расположенных в прибрежной зоне. Открываются променады и пляжи. Ранее их посещения были запрещены.

Все организации, которые возобновят работу в эти дни, должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям постановления правительства Калининградской области.

Ситуация с коронавирусом в регионе

По данным регионального оперативного штаба, в Калининградской области выявлено 1 736 случаев заражения, в том числе 36 за прошедшие сутки. Выздоровели и выписаны из больниц 763 человека, 29 умерли. Под медицинским наблюдением остаются 4 456 человек, в том числе 97 в условиях обсерватора.