Шторм "Кристобаль" угрожает подтоплениями на побережье Луизианы и Флориды

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Тропический шторм "Кристобаль", сформировавшийся в Мексиканском заливе, может вызвать крупные подтопления на побережье штатов Луизиана и Флорида. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).

Центр прогнозирует, что "Кристобаль" достигнет побережья Мексиканского залива к 08:00 воскресенья (15:00 мск) и грозит подтоплениями в районах устья реки Миссисипи, города Морган-Сити в Луизиане и округа Уолтон во Флориде.

Тропический шторм находится в 555 км южнее устья Миссисипи. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает 23,6 м/с. "Кристобаль" движется на север к побережью США со скоростью 5,2 м/с.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.