Пропавшего в лесу в Пермском крае мальчика нашли живым

ПЕРМЬ, 6 июня. /ТАСС/. Мальчик, который в среду вечером пропал в лесу в поселке Лель Пермского края, найден. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Нашли", - сказала собеседница агентства, уточнив, что ребенок найден живым.

3 июня десятилетний мальчик уехал на велосипеде в лес с двумя несовершеннолетними приятелями, которые позднее пришли домой пешком, а он не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Поиски велись четыре дня, в них принимали участие сотрудники ГУ МЧС, краевой службы спасения, Следственного комитета, полиции, добровольцы. В общей сложности на месте работали 14 поисковых групп, шесть кинологических расчетов, три беспилотных летательных аппарата, был задействован вертолет "Робинсон". Поиски велись в болотистой местности, в труднопроходимых местах, где отсутствовала сотовая связь. На месте поиска были обнаружены следы медведя.

В субботу в оперативный штаб, развернутый для поисков, выезжал врио главы Пермского края Дмитрий Махонин. По уточненной информации пресс-службы администрации губернатора и правительства региона, всего в поисково-спасательной операции были задействованы более 200 человек, 46 единиц техники, квадрокоптер, квадроцикл, десять служебно-разыскных собак.

Ребенок был найден в окрестностях деревни Верхний Будым, что, по данным Яндекс.Карты, в 130 км от Леля. Состояние мальчика удовлетворительное, с ним работают врачи и психологи.

В новость внесены изменения (20:06 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.