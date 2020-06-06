В некоторых регионах Испании смогут открыться ночные клубы, но танцевать там будет нельзя

МАДРИД, 6 июня. /ТАСС/. Ночные клубы и бары смогут вновь открыться в некоторых регионах Испании, однако без зоны для танцев. Об этом говорится в указе, опубликованном в субботу в официальном правительственном вестнике.

8 июня 52% населения королевства переходит на последний этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В этой связи власти Испании конкретизировали, какие смягчения коснутся регионы, перешедшие на данную фазу. "Могут вновь открыться для публики дискотеки и ночные бары", - уточняется в указе, однако вместимость таких заведений должна быть ограничена третью от максимального числа посетителей.

"Если в заведении есть танцевальная площадка <...>, то ее можно использовать для размещения столов <...>, это пространство не может быть использовано для обычных целей", - говорится в декрете. Также на последнем этапе смягчения мер постепенно возобновляют деятельность традиционные испанские шоу с участием быков. На данную фазу ослабления ограничений пока не переходят ни автономное сообщество Мадрид, ни Барселона, которые с 8 июня ждет лишь предпоследний этап смягчения мер.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены более 240 тыс. случаев заражения, свыше 27,1 тыс. пациентов умерли.

В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, бары, рестораны, учебные учреждения, развлекательные заведения, спортзалы. Ожидается, что действие режима будет завершено 22 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.