Врач заявил о влиянии стресса на риск заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что страх может способствовать заражению и более тяжелому течению болезни, вызванной новым коронавирусом.

"Страх уменьшает иммунитет <...> Стресс забирает твои гормоны, и у тебя не хватает сил на поддержание иммунитета <...> Не надо бояться. Я вам как врач скажу, когда человек боится, он заражается, <...> тяжелее болеет", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Мясников также призвал не верить мифам насчет нового вируса и полагаться на свой иммунитет. "Вы должны надеяться на свой природный иммунитет, а это отсутствие излишнего веса, это отсутствие вредных привычек, это закаливание, физические упражнения и меры личной профилактики <...> Первое и главное - социальная дистанция, маски как метод коллективной защиты, перчатки, чтоб сохранить кожу рук", - пояснил он, отметив, что курильщики при заражении могут тяжелее переносить вирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, более 380 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 458 689 случая заражения, выздоровели 221 388 человек, умерли 5 725. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.