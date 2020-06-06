Экс-полковник Захарченко заявил, что нуждается в операции

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 лет за коррупцию, заявил, что нуждается в хирургической операции. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

"Члены ОНК посетили Захарченко в СИЗО Лефортово, и тот заявил, что ему необходима операция, но проводить ее должен врач, которого нашли адвокаты осужденного. В медсанчасти УФСИН Москвы лапароскопических операций не проводят, у них оборудования такого нет. Поэтому он просит допустить врача с оборудованием в больницу СИЗО", - сказал Мельников.

Захарченко также сообщил членам ОНК, что уже два месяца лишен возможности переписываться с родственниками с помощью электронной системы "ФСИН-письмо", а письменные заявления на имя следователя из изолятора отправить невозможно из-за противоэпидемиологических мероприятий.

Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. При этом суд первой инстанции оправдал Захарченко по одному из двух вмененных ему эпизодов взяточничества - о получении $800 тыс. В октябре прошлого года Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.