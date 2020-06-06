В Кении комендантский час продлили еще на 30 дней в связи с пандемией

ПРЕТОРИЯ, 6 июня. /ТАСС/. Президент Кении Ухуру Кениата продлил в связи с пандемией нового коронавируса еще на 30 дней действие на территории всей страны комендантского часа, однако сократил его продолжительность.

"Комендантский час уменьшен и с 7 июня будет действовать с 21:00 до 04:00", - заявил глава государства в субботу в обращении к нации, трансляция которого велась в социальных сетях. Введенный 27 марта комендантский час действовал вплоть до текущего дня с 19:00 до 05:00.

"Мы попали в сложную ситуацию, когда доля правды есть у тех, кто выступает за открытие национальной экономики и у тех, кто является сторонником сохранения жестких карантинных мер, - подчеркнул Ухуру Кениата. - Но мы должны честно признаться, что без принятия жестких мер уровень заражения коронавирусом в стране был бы очень высоким".

Глава государства продлил еще на 30 дней запрет на перемещение людей и автотранспорта за границы столичного округа Найроби, а также второго по численности города страны Момбаса и округа Мандера. Однако внутри этих округов и городов режим ограничений на передвижение ослаблен. Одновременно он снял запрет на изоляцию округов Килифи и Квале.

Ухуру Кениата также объявил, что запрет на массовые собрания будет действовать еще месяц, а возобновление занятий в школе начнется с 1 сентября 2020 года и будет постепенным. Правительство начнет в ближайшие дни консультации с лидерами религиозных общин об открытии храмов для верующих. Под запретом остаются международные авиарейсы, однако местное воздушное сообщение может возобновиться после необходимых консультаций.

Президент сообщил, что общее число зараженных коронавирусом достигло в Кении 2 600, увеличившись за последние сутки на 126 человек, а количество умерших составляет 83.