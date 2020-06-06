ЦИК принял около 30 тыс. заявок о желании участвовать в онлайн-голосовании по конституции

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия приняла 61,5 тыс. заявлений от граждан о желании проголосовать по закону о поправке к конституции с помощью дистанционного электронного голосования и по месту пребывания в рамках механизма "Мобильный избиратель".

"С 5 июня начался сбор заявлений. По состоянию на 15:00 сегодняшнего дня принято 61 тыс. 518 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании, а также о голосовании по месту нахождения. Несмотря на то, что только второй день идет сбор заявлений, все довольно активно", - сказала Памфилова ТАСС в субботу, добавив, что о желании проголосовать вне помещения для голосования пока заявили 4 тыс. 970 граждан по всей стране.

Она уточнила, что еще 31 тыс. 575 заявлений поступило от граждан, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования. Кроме того, ЦИК принял 28 тыс. 959 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании от жителей Москвы, а еще 984 заявления - от жителей Нижегородской области. Ранее в столичной мэрии сообщали, что такие заявки подали уже более 65 тыс. жителей Москвы. ЦИК принимает заявления об участии в дистанционном электронном голосовании только после официального внесения данных в Государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы".

Прием заявлений о желании проголосовать по месту нахождения продлится до 21 июня. Прикрепиться к участку для голосования можно в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или на едином портале госуслуг. С 16 до 21 июня сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии (УИК).

В свою очередь жители Москвы и Нижегородской области до 21 июня могут подать заявление о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Для этого им необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

ЦИК России на заседании 2 июня утвердил порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.

Поправки к конституции

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.