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В Хорватии отметили Международный день русского языка

Основные мероприятия прошли у памятника Александру Пушкину в столичном парке Бундек

ЗАГРЕБ, 6 июня. /ТАСС/. Посольство России в Хорватии, представительство Россотрудничества в Загребе, а также соотечественники, проживающие в этой стране, отметили в субботу Международный день русского языка. Основные мероприятия были организованы у памятника Александру Пушкину в столичном парке Бундек.

"Сегодня день рождения великого поэта, который принадлежит не только России, но и всему миру, равно как, например, Ю.А. Гагарин - человек планеты, так и Пушкин - тоже наш человек планеты, - подчеркнул во вступительном слове посол РФ в Хорватии Анвар Азимов. - Мы рады, что имеем возможность отметить его день рождения, Международный день русского языка, День поэзии в этом прекрасном парке. Благодаря содействию мэра города Милана Бандича нам удалось установить этот памятник, надеюсь на века".

"Поскольку сегодня день посвящен Пушкину, я уверен, что прозвучат его стихи, которые звучат во всех странах мира, - сказал Азимов. - Мы естественно горды тем, что имеем такого гениального поэта, на стихах которого мы все воспитаны: стихи любви, мира, обращенные в будущее. Это действительно гений, и я очень признателен нашим соотечественникам, координационному совету, что вы помните этот день".

Собравшиеся около памятника Пушкину соотечественники прочитали строчки из стихотворений поэта.

В рамках мероприятия представитель Россотрудничества в Загребе Наталия Якимчук также наградила участвовавших в конкурсе чтецов соотечественников.

"У нас юбилейный год 75-летия Великой Победы, но очных мероприятий по причине коронавируса было, к сожалению, не так много, однако мы очень активно организовывали мероприятия в формате онлайн, и многие активно в них участвовали, - заметила Якимчук. - Одним из мероприятий являлся конкурс чтецов, который назывался "День Победы", в котором принимали участие и взрослые, и дети".

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