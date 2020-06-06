Жители Сочи массово вышли на пляжи после смягчения карантина

Живущая более десяти лет в Сочи Наталья поделилась с корреспондентом ТАСС наблюдением, что туристов на пляжах значительно меньше, чем в прошлые годы. "Сегодня мы встретили семью приезжих. Но всего одну, уже часа три гуляем. Безусловно, мы рады, что возвращаемся к прежней жизни", - сказала она.

Как убедился корреспондент ТАСС, на улицах города после снятия ограничений стало значительно больше людей. Однако большинство - это местные жители. "Конечно, [мы] довольны, что открыли пляжи. Но для купания еще рано, вода холодная. На море людей, конечно, много", - рассказала ТАСС жительница города Татьяна.

С субботы в Краснодарском крае сняли некоторые ограничения - в регионе начали открываться парки, скверы, набережные, пляжи, летние кафе и рестораны на открытом воздухе. В Сочи открылись около 200 таких заведений и более 20 пляжей, где соблюдены требования Роспотребнадзора.

СОЧИ, 6 июня. /ТАСС/. Жители города Сочи - одного из самых популярных курортов России - после снятия ряда ограничений вышли на пляжи, прогуляться по набережной и полюбоваться фонтанами, которые заработали впервые после начала карантина. При этом туристов на городских улицах практически нет.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили журналистам, что также с 6 июня возобновили работу все городские фонтаны. "Рады, что фонтаны наконец заработали, при первой же возможности пойдем, прогуляемся", - отметил Дмитрий, проживающий в Сочи с семьей уже более двух лет. К курортному сезону были подготовлены все общественные пространства и прогулочные зоны. Так, в парках, скверах и на набережных выполнены точечные работы по благоустройству: отреставрирована уличная мебель, высажены цветочные клумбы, приведена в порядок тротуарная плитка, произведена обрезка зеленых насаждений, покраска опорных стен, а также бордюров и ограждений.

Бизнес без туристов

Несмотря на ослабление режима карантина, далеко не все летние кафе и рестораны на открытом воздухе открылись. Как рассказали ТАСС представители ресторанного бизнеса, некоторые заведения просто не успели открыться вовремя. Кто-то планирует возобновить работу в ближайшие дни, а кто-то - после завершения ремонтных работ.

Как рассказала ТАСС представитель одного из летних кафе, несмотря на небольшое количество гостей, все рады возобновить работу после двух месяцев перерыва. "Люди стали работать. Конечно, это хорошо. Я два месяца сидела дома, все сидели дома, [сейчас] весь персонал заведения вышел на работу. Сейчас люди хотя бы гуляют, купаются, загорают", - сказала девушка.

Однако продавцам сувениров и небольших туристических магазинов отсутствие туристов не позволяет в полной мере возобновить свою деятельность. Галина, торгующая куклами и мягкими игрушками ручной работы, рассказала ТАСС, что туристы в течение дня ни разу не подошли, а местные жители приобретать изделия не торопятся.

"Я счастлива, что можно начать работать, но денег нет у народа, не покупают. В среднем одно изделие стоит около 500 рублей. За день нисколько не продала, интересуются только и все", - рассказала она.

О ситуации на Кубани

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов направляют на 14-дневную самоизоляцию. В четверг в ходе заседания оперативного штаба было объявлено, что режим карантина в регионе продлен до 21 июня.

Санатории Краснодарского края, имеющие медицинскую лицензию, с 1 июня возобновили свою работу и начали принимать первых туристов. Открыться смогли только те средства размещения, которые выполнили все требования Роспотребнадзора, опубликованные 20 мая. Здравницам было рекомендовано расселять отдыхающих по одному, принимать гостей только с отрицательными справками на коронавирус, следить за тем, чтобы постояльцы не покидали территорию санатория, и ограничить доступ к пляжам и бассейнам.

Краснодарский края является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%.

По данным оперативного штаба Кубани, по состоянию на субботу выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом, за все время в регионе зафиксировано 4 312 случаев, 3 235 человек выздоровели и выписаны из больниц, умерли 42. 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.