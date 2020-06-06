Ветеран войны Зинаида Корнева собрала более 4 млн рублей в поддержку врачей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. По инициативе ветерана Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга 98-летней Зинаиды Корневой собрано уже более 4 млн рублей в поддержку российских врачей, заразившихся коронавирусом, а также их семей. Такие данные приведены на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, через который осуществляется сбор денег.

"Уже собрано 4 119 380 рублей", - указывается на сайте.

На странице организации также отмечается, что по состоянию на конец мая распределены 3 млн 960 тыс. из собранных средств. В адрес 132 семей направлена помощь в размере 30 тыс. рублей каждой. Сбор еще продолжается.

Как ранее рассказала ТАСС внучка Зинаиды Антоновны Елена Фомичева, с такой инициативой ветеран выступила вслед за британским ветераном Второй мировой войны Томом Муром, который собрал почти 30 млн фунтов стерлингов ($37 млн) на борьбу с коронавирусом. 30 апреля Мур отметил 100-летний юбилей.