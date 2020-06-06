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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Более 17,3 тыс. человек поддержали идею переименовать в честь Флойда улицу Миннеаполиса

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила о решении назвать именем Джорджа Флойда отрезок 16-й улицы, ведущей к Белому дому

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Более 17 тыс. человек в США к середине дня в субботу поставили свои подписи под петицией с призывом переименовать одну из улиц города Миннеаполиса (штат Миннесота) и присвоить ей имя афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией. Петиция размещена на сайте change.org от имени группы лидеров общины Миннеаполиса.

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"Мы просим власти города Миннеаполиса переименовать Чикаго-авеню в честь и в память о нашем усопшем брате Джордже Флойде", - говорится в петиции. Ее авторы подробно описали трагедию 25 мая, которая вызвала по всей стране волну массовых демонстраций протеста, сопровождавшихся беспорядками. Идею о переименовании поддержали на настоящий момент более 17,3 тыс. человек.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер в пятницу информировала о решении назвать именем Флойда отрезок 16-й улицы, ведущей к Белому дому в столице страны. Боузер приложила видео, на котором запечатлен момент установки дорожного указателя с новым названием.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им были предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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