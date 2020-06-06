БОГОТА, 6 июня. /ТАСС/. Первый, пилотный этап открытия торговых центров в столице Колумбии начнется 8 июня и продлится до 14 июня. Об этом в субботу сообщила мэр Боготы Клаудия Лопес.

"С 8 июня по 14 июня начнется пилотный проект открытия торговых центров", - заявила градоначальница, выступление которой транслировалось на странице мэрии в Facebook.

Лопес отметила, что все, кто хочет принять участие в пробном этапе, должны зарегистрироваться на сайте мэрии. Торговые центры, которые получат разрешение, должны будут строго соблюдать протоколы биобезопасности и следить, чтобы количество посетителей не превышало 35% возможной заполняемости.

26 мая колумбийский министр торговли, промышленности и туризма Хосе Мануэль Рестрепо заявил, что все торговые центры страны возобновят свою работу 1 июня. Позже мэр Боготы заявила, что режим карантина будет сохранятся в столице до 15 июня и это исключает возможность возобновления работы коммерческих магазинов до указанной даты.

17 марта президент Колумбии Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, а затем продлили его до 31 мая.

Первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован в стране 6 марта. По данным властей на 5 июня, общее число случаев заражения составляет 36 635, умерли 1 145 человек, 13 638 выздоровели.