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Пандемия коронавируса нового типа

НАТО готовится к возможной второй волне пандемии коронавируса

Глава альянса Йенс Столтенберг сообщил, что конкретные планы представят министрам обороны членов НАТО на видеоконференции в середине июня

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. НАТО разрабатывает план оказания помощи членам альянса и партнерам на случай второй волны пандемии коронавируса. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в субботу на сайте издания.

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"Мы должны согласовать наши планы, с тем чтобы можно было быстрее и лучше помочь членам НАТО и странам-партнерам, которые тесно связаны с альянсом", - сказал он. По словам генсека, речь идет о скоординированных действиях по борьбе с пандемией.

Столтенберг сообщил, что конкретные планы будут представлены министрам обороны членов альянса на видеоконференции в середине июня. Они касаются, в частности, предоставления транспорта для перевозки медикаментов, создания складов для хранения защитной одежды и медицинской продукции.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Столтенберг, ЙенсПандемия коронавируса нового типа
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