НАТО готовится к возможной второй волне пандемии коронавируса

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. НАТО разрабатывает план оказания помощи членам альянса и партнерам на случай второй волны пандемии коронавируса. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag , выдержки из которого опубликованы в субботу на сайте издания.

"Мы должны согласовать наши планы, с тем чтобы можно было быстрее и лучше помочь членам НАТО и странам-партнерам, которые тесно связаны с альянсом", - сказал он. По словам генсека, речь идет о скоординированных действиях по борьбе с пандемией.

Столтенберг сообщил, что конкретные планы будут представлены министрам обороны членов альянса на видеоконференции в середине июня. Они касаются, в частности, предоставления транспорта для перевозки медикаментов, создания складов для хранения защитной одежды и медицинской продукции.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.