Работа Telegram восстановлена после сбоя

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Мессенджер Telegram сообщил о восстановлении работы после кратковременного сбоя в субботу.

"Работа Telegram восстановлена", - говорится в сообщении на странице Telegram в "ВКонтакте".

Ранее Telegram сообщил о проблемах в работе мессенджера у пользователей по всему миру, в том числе в РФ. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, также о сбое сообщали жители Украины, Белоруссии, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Франции, Польши. В России больше всего жалоб было зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Самаре, Новосибирске, Иркутске, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Большинство пользователей сервиса Downdetector (68%) жаловались, что не могут подключиться к серверу, еще 28% сообщали о невозможности отправить или получить сообщения, 2% не могли зайти в систему.

В новость внесены изменения (00:00 мск) -добавлена информация о восстановлении работы