Православные христиане отмечают день Святой Троицы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы. Несмотря на то, что московские храмы накануне открыли двери для прихожан, меры, введенные Роспотребнадзором, останутся в силе во время праздничных богослужений. В частности, речь идет о требовании носить перчатки и маски и соблюдать социальную дистанцию.

"Храмы Москвы имеют очень понятные и разумные указания от первого викария патриарха митрополита [Воскресенского] Дионисия [Порубая] относительно того, как необходимо организовать богослужения в нынешних условиях. Что важно, в этих указаниях существует достаточное пространство для маневра применительно к ситуации в конкретном храме, поэтому у каждого настоятеля есть возможность принимать решение о том, как целесообразно организовать службы в эти дни в связи с ожидаемым большим количеством прихожан - увеличить количество богослужений, вывести трансляцию на улицу или в иные храмовые помещения, организовать составление списков прихожан на службы и так далее. Все зависит от размера прихода, полезных площадей храма, наличия уличной территории", - сказал ТАСС председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в праздник Святой Троицы литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина, сообщил в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. "Такое решение принято <...>, учитывая запланированное на 22 июня освящение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Собора в честь Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил РФ", - добавил он.

Службы в разных форматах

В большинстве храмов и церквей России на Троицу пройдут богослужения, однако формат литургии будет в каждом регионе разный, в зависимости от ограничений, которые действуют из-за пандемии коронавируса. Так, в Санкт-Петербурге, где богослужения с участием прихожан возобновились 5 июня, даже "небольшие храмы епархии, учитывая момент ограниченного количества людей, которые могут войти в храм, пойдут на то, чтобы провести раннюю и позднюю литургию в День Святой Троицы", - рассказала ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова. Она отметила, что в городе пока закрыты для верующих домовые храмы, расположенные в том числе на территории лечебных заведений, вузов, военных училищ. "Все храмы будут украшаться молодой свежескошенной травой, ветвями березы - это то, что является традиционным моментом", - отметила она.

В Республике Алтай богослужения на Троицу будут проходить с ограниченным количеством прихожан, там, где это возможно. А в Воронежской епархии еще накануне Пасхи митрополит Воронежский и Лискинский Сергий призвал прихожан воздержаться от посещения богослужений из-за угрозы заражения коронавирусом. При этом, как рассказала ТАСС председатель отдела Воронежской метрополии по взаимоотношениям с обществом и со СМИ Татьяна Меньшикова, храмы не закрыты, службы в них продолжаются.

Во всех храмах, где будут проходить службы с прихожанами, соблюдены санитарно-эпидемиологические требования: на полу нанесена разметка, указаны точки, где именно могут находиться люди во время службы, а также показаны направления для движения по одному человеку, проводится необходимая дезинфекция. Прихожане смогут посетить службу при условии соблюдения социального дистанцирования и масочного режима.

В Петербурге даже в преддверии открытия храмов по всем приходам были специально разосланы памятки для прихожан и священнослужителей с напоминанием о том, какие основные меры необходимо соблюдать в новых условиях, а в Новгородской области просят прихожан, которые болеют, находиться дома. "А так во всех храмах богослужения совершаются в штатном режиме. Есть инструкция о протирании икон, к которым прикладываются люди, специальным раствором, омовение лжицы на причастии, дистанция, маски - все это со стороны духовенства доносится до людей и исполняется", - рассказали ТАСС в пресс-службе новгородской епархии.

На открытом воздухе и онлайн

В ряде регионов, где обстановка с распространением нового коронавируса остается непростой, службы пройдут на открытом воздухе на прихрамовых территориях и с соблюдением социальной дистанции между молящимися. Такой формат планируется в Псковской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Ивановской областях. При этом, по мнению Ростовской и Новочеркасской митрополии, эта форма совершения богослужений позволит максимально соблюсти необходимые противоэпидемические требования.

В митрополиях также просят представителей духовенства оповестить о такой форме проведения праздничных богослужений прихожан, напомнив им о необходимости ношения защитной маски, санитарной обработке рук и соблюдении других противоэпидемических норм. В храмах других регионов, например, Тюменской и Новосибирской областей, богослужения пройдут без посетителей в формате онлайн - трансляции можно будет посмотреть в соцсетях и на сайтах местных епархий.

Посещение кладбищ

Одной из традиций на Троицу является посещение могил близких. На нее тоже повлияла пандемия. Ранее в пресс-службе ГБУ "Ритуал" ТАСС сообщили, что москвичам рекомендуется воздержаться от посещения кладбищ до снятия режима повышенной готовности, в том числе в Троицкую родительскую субботу.

В части регионов разрешено одиночное и семейное посещение городских кладбищ с соблюдением санитарных требований, среди них - Башкирия, Петербург, Оренбургская, Ивановская, Новосибирская и Тюменская и Томская области. В последней власти даже проводят специальную обработку территории кладбищ от клещей и грызунов, чтобы не подвергать здоровье местных жителей опасности. "Многие томичи, которые приходят навести порядок на могилах своих близких, берут у нас инвентарь для работы. С учетом этого мы обработали антибактериальными средствами грабли, метлы, лопаты", - отметила директор томской "Службы городских кладбищ" Елена Гарус.

Также в регионах, где посещение кладбищ разрешено, усиливают транспортное сообщение. В Тюменской области 6 и 7 июня специально увеличат количество автобусов, идущих к тюменским кладбищам, но в то же время призывают воздержаться от массовых поездок и вовсе перенести посещение кладбища на другое время.

Схожая ситуация и в Петербурге - там по поручению губернатора в дни этих православных праздников на наиболее востребованные жителями маршруты выйдет дополнительный общественный транспорт. При этом горожанам напомнили о необходимости во время проезда находиться в маске и перчатках, соблюдать социальную дистанцию.