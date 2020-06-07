В Японии придумали маски для бассейна, защищающие от коронавируса

Изделие по форме похоже на обычную медицинскую маску, только изготовлено оно из ПВХ и имеет жесткое ребро посередине вдоль линии носа. Это помогает создать пространство для воздуха внутри маски, а при плавании вода свободно проходит через нее и не мешает плаванию. Тем не менее такие маски не рекомендуется использовать при активных заплывах на скорость.

Идея создать подобное средство защиты принадлежит бывшему профессиональному пловцу, главе компании Rockin pool Дзюнъе Нисигаве. Маска предназначена главным образом для инструкторов школ плавания, поскольку они во время тренировок вступают в тесный контакт с детьми. Набор из 10 штук стоит 29800 иен (порядка $270). С момента начала производства в апреле и до конца мая по всей Японии было заказано более 16 тыс. таких наборов, и спрос постоянно растет.

Бассейны в Японии открывались по мере снятия режима чрезвычайной ситуации. Японские специалисты считают, что риск распространения коронавируса через воду крайне низкий. .

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации, 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим снят в оставшихся префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, более 380 тыс. умерли.