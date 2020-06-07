В Приморье отменили 14-дневный карантин для въезжающих

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Режим въезда в Приморский край, не предполагающий обязательного 14-дневного карантина как для россиян из других регионов, так и для иностранцев, начал действовать в воскресенье, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

"С сегодняшнего дня вступает в силу новый порядок въезда в Приморский край. Прибывающим в Приморье необходимо указать в анкете свои контактные данные, а также цель приезда и адрес проживания. После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что эти правила пока не распространяются на тех, кто приезжает на работу вахтовым методом, и тех, кто прилетает в регион вывозными рейсами. Для них продолжат действовать режим с обязательным карантином.

С 18 марта российская граница закрыта для всех иностранцев, а 27 марта Россия полностью остановила международное пассажирское авиасообщение. При этом гости из других регионов России могут прибыть в Приморский край воздушным транспортом.

Всего за время пандемии в Приморском крае новым коронавирусом заразились 2 313 жителей региона. 1 402 пациента выздоровели, летальных исходов - 22. В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, более 380 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 458 689 случая заражения, выздоровели 221 388 человек, умерли 5 725. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.