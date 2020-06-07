В Бразилии за сутки из-за коронавируса умерли 904 пациента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июня. /ТАСС/. Количество летальных исходов от последствий коронавируса нового типа в Бразилии за сутки увеличилось на 904, до 35 930. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики бразильского Минздрава.

Согласно последней ежедневной сводке министерства, к вечеру субботы выявлено 27 075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, их общее число выросло до 672 846. За это же время количество пациентов, которые считаются выздоровевшими, увеличилось на 10 209, до 277 149.

С пятницы Минздрав изменил структуру публикации официальной статистики и стал обнародовать усеченные данные, содержащие информацию только за последние 24 часа. Сводные цифры количества подтвержденных случаев заражения и смертей больше не публикуются. По мнению президента страны Жаира Болсонару, в ежедневную сводку необходимо включать сведения о выявленных в этот конкретный день положительных результатах инфицирования и смертях, случившихся в течение суток. В случае подтверждения коронавируса в анализе пациента, умершего ранее, этот случай необходимо учитывать в сводках на день смерти, а не включать в свежие данные, полагает глава государства.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается 140 549 инфицированных и 9 058 умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (64 533 инфицированных), где из-за коронавируса умерли 6 639 человека. Третьим стал северо-восточный штат Сеара (63 575 инфицированных и 3 965 умерших).

Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (39 361 заразившихся и 3 270 умерших) и Мараньян (45 470 инфицированных и 1 132 умерших), а также в штатах Амазонас (48 785 инфицированных и 2 232 умерших) и Пара (53 176 инфицированных и 3 612 умерших) на севере страны.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая лишь США. По числу летальных исходов южноамериканская республика находится после США и Великобритании. В Минздраве латиноамериканской страны ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.