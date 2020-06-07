Российские военные доставили 1,2 тонны продуктов в поселок на юго-западе Сирии

АРНА /Сирия/, 7 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие доставили партию продовольственной гуманитарной помощи объемом 1,2 тонны в горный поселок Арна на юго-западе Сирии на границе с Ливаном, сообщил журналистам глава администрации Арны Салим Абу Кейс.

"Я хочу вначале выразить свою благодарность за ваши инициативы по оказанию помощи. Мы очень признательны и благодарны за позицию Российской Федерации по поддержке сирийского народа в различных отношениях: в военном отношении, политическом и экономическом", - сказал Абу Кейс.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в свою очередь уточнили, что военнослужащие доставили груз круп, риса и сахара, расфасованных в 200 пакетов. Военные передали их местной администрации для дальнейшего распределения среди жителей.

Как рассказал сотрудникам российского ЦПВС старейшина Арны, здесь проживают 1,7 тыс. человек, то есть 300 семей, причем каждую можно считать бедной. Четверо жителей поселка погибли во время боевых действий, еще 10 были ранены.