Singapore Airlines представила новые правила, сокращающие социальные контакты

СИНГАПУР, 7 июня. /ТАСС/. Национальный перевозчик Сингапура Singapore Airlines представил новые правила полетов, направленные на максимальное сокращение контактов между пассажирами, членами экипажа и работниками аэропортов. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении компании.

"Мы разрабатываем различные варианты цифровых решений, которые смогут обеспечивать безопасность здоровья и будут привержены социальной ответственности", - подчеркнул исполнительный директор компании Го Чун Пон. В частности, "предположительно в конце будущего месяца пассажиры Singapore Airlines смогут воспользоваться мобильным приложением, чтобы распечатать в расположенных в аэропорту киосках самообслуживания посадочные талоны или бирки для багажа", - говорится в сообщении.

Кроме того, "ведутся переговоры с руководством аэропортов для запуска системы индивидуального вызова пассажира для посадки", - заявили в компании. Подобные оповещения также будут приходить через мобильное приложение. "Таким образом мы сможем избежать скопления народа перед входом в самолет", - уточнили представители перевозчика.

Одновременно "на борту не будут предоставлять газеты и журналы в бумажном виде, вместо этого при помощи бесплатного интернета пассажир получит доступ примерно к 150 наименованиям СМИ в цифровом виде", - рассказали в компании.

"С помощью обновленного мобильного приложения можно также будет выбирать фильмы и музыку из бортовой системы развлечений", - отмечается в сообщении. На данный момент приостановлена подача горячего питания на рейсы в города Юго-Восточной Азии и Китая за исключением пассажиров первого и бизнес-класса. Между тем в ближайшее время, как ожидается, клиенты вновь смогут выбирать горячие блюда, но уже через мобильное приложение.

Как отмечается в заявлении, "с 8 июня каждому пассажиру будет выдаваться бесплатный набор, содержащий защитную маску, перчатки и антибактериальный раствор". "Сохраняется обязательное требование ко всем находящимся на борту носить маски, при этом у бортпроводников дополнительно будут перчатки и защитные пластиковые экраны", - заявили представители авиаперевозчика.

Карта полетов

Компания из-за пандемии коронавируса в конце марта объявила о сокращении полетов примерно на 96%. На данный момент перевозки осуществляются только по 15 направлениям, в том числе в Бангкок, Джакарту, Лондон, Лос-Анджелес, Сеул, Токио, Франкфурт, Ханой, Чунцин, Шанхай и ряд других городов. Между тем на днях было объявлено, что с июля частично восстанавливаются полеты в Амстердам, Барселону, Гонконг, Копенгаген, Мельбурн, Осаку.

Сингапур с 23 марта полностью закрыл границы для въезда иностранцев, не имеющих вида на жительство или постоянных разрешений на работу. Более того, даже обладая рабочими визами, перед въездом в Сингапур нужно получить соответствующее разрешение. Тысячи иностранцев, оказавшиеся в тот момент за пределами страны, до сих пор ожидают подобных документов.

Тем временем Сингапур и Китай договорились с 8 июня восстановить деловые и официальные поездки. Однако, например, для въезда в КНР заранее нужно получить разрешение на выезд от сингапурских властей, за 48 часов сдать тест на коронавирус, повторный анализ будет сделан уже после въезда на территорию Китая. Кроме того, разрешается посещать только отдельные города и провинции, среди которых Тяньцзинь, Шанхай, Чунцин, а также Гуандун, Чжэцзян и Цзянсу.

Как ожидается, подобные "зеленые коридоры" Сингапур в ближайшее время откроет с Австралией, Малайзией, Новой Зеландией и Республикой Корея.