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Пандемия коронавируса нового типа

Китай намерен сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира

Министр науки и техники Китая Ван Чжиган сообщил, что ученые разрабатывают пять видов вакцины
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© EPA-EFE/NARONG SANGNAK, архив

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования. Об этом в воскресенье на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом КНР Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая" заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

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"В разработке вакцины приоритет отдается обеспечению ее безопасности, эффективности и доступности. Миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и последующих стадиях", - указал он.

"Когда вакцина будет готова к применению, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру", - добавил глава ведомства.

Он отметил, что в настоящее время китайские ученые разрабатывают по меньшей мере пять видов вакцин. Некоторые из них уже приступили к испытаниям препаратов.

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