Для пляжей установят единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих планируется установить для российских пляжей, при этом их владельцев избавят от получения разрешений на работу пляжей, достаточно будет декларации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ в ответ на запрос агентства.

"МЧС России инициировано создание единых обязательных требований к обеспечению безопасности людей при пользовании пляжами. С этой целью разработан проект ведомственного приказа "Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации", - сообщили в МЧС. По словам представителя министерства, в частности, документ предусматривает с 2021 года "переход от выдачи разрешений на пользование пляжами к их декларированию по инициативе правообладателей".

Обязательные требования будут включать наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей, обозначение границы заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва. На пляжах не должно быть пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся. Так же, как и сейчас, будет оцениваться техническое состояние мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков в воду, а также детских купален.

В МЧС уточнили, что проект приказа прошел общественное обсуждение и направлен в федеральные органы исполнительной власти для согласования. Кроме того, предложения по включению соответствующих положений в проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях направлены в Минюст России.

В министерстве пояснили, что до настоящего времени соответствующие требования разрабатывались субъектами РФ в рамках правил охраны жизни людей на водных объектах. За нарушение правил пользования пляжами предусмотрена ответственность.

В России в последнее время отмечается снижение количества оборудованных мест для купания, что, в свою очередь, вынуждает людей использовать необорудованные, опасные места, и, как следствие, увеличивается риск получить травмы или погибнуть. При этом в основном дети, как и взрослые, гибнут в необорудованных местах для купания - число смертей в таких местах составляет 70% от общего количества погибших при купании.