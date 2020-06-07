В Крыму отреставрируют для туристов старинный теплоход "Князь Багратион"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Экскурсии на заброшенный пассажирский теплоход "Князь Багратион" намерены запустить в крымском Судаке после реставрации судна постройки начала XX века, простоявшего на берегу последние два десятилетия. Об этом сообщил ТАСС глава администрации города Игорь Степиков.

Согласно открытым источникам, "Князь Багратион" - это последний сохранившийся представитель первой серии речных дизельных винтовых пассажирских судов и памятник Волжского судоходства. Всего с 1911 по 1917 год выпустили 11 таких теплоходов. На палубах "Князя Багратиона" сохранилась деревянная отделка, а в ресторане - часть мебели и пианино. При этом корпус прогнил, а в трюме виднеются зияющие дыры.

"Теплоход "Князь Багратион" внутри требует глобальной проверки, инвентаризации. Как исторический объект, куда будут водить экскурсии, он может быть восстановлен", - сказал Степиков.

Глава администрации рассказал, что участок, на котором стоит теплоход, передан в федеральную собственность для организации форума "Таврида". "Я недавно проводил совещание с руководством "Тавриды". Договорились, что они встретятся с собственником теплохода, чтобы сохранить данный объект. Отреставрировать, реконструировать его. Чтобы он являлся неотъемлемой частью территории молодежного форума "Таврида", может быть, как арт-объект", - пояснил Степиков.

Теплоход "Князь Багратион" длиной 90 м и шириной 12 м использовался для круизов по Волге. В 1990-х судно продали, оно служило плавучим рестораном в Феодосии. Позже его отбуксировали к мысу Меганом в Судаке, где в заброшенном состоянии оно находится до сих пор.