В Якутии разрешили движение маломерных судов в районах со стабильной ситуацией с COVID-19

ЯКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Власти Якутии с 7 июня разрешили навигацию для маломерных судов в районах со стабильной ситуацией с коронавирусом, сообщается в воскресенье на официальном сайте регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

"С 7 июня 2020 года некоммерческим маломерным судном можно будет пользоваться в Амгинском, Верхоянском, Жиганском, Кобяйском, Момском, Томпонском, Усть-Майском, Усть-Алданском (кроме реки Лены), Оймяконском, Эвено-Бытантайском улусах (районах)", - говорится в сообщении.

С 10 июня 2020 года откроется навигация в Анабарском, Верхнеколымском, Оленекском и Среднеколымском районах. "Сроки открытия навигации для маломерных судов в тех районах, где уровень заражения высокий, будут рассмотрены, когда стабилизируется санитарно-эпидемиологическая обстановка", - отметили в пресс-службе ведомства.

Власти Якутии продлили ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до 14 июня. Режим полной самоизоляции введен в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также в поселке Нижний Бестях, селе Майя и Харанском наслеге Мегино-Кангаласского района, городе Покровск Хангаласского района и в 14 наслегах Намского района. Объявлен карантин в селе Хонгор-Бие в Намском районе.

В тех районах и населенных пунктах, где введен режим полной самоизоляции, действует обязательный масочный режим в общественных местах. Также жителям разрешено совершать прогулки не более чем по двое с соблюдением социального дистанцирования не менее 1 м. При прогулке и самостоятельных занятиях физкультурой и спортом запрещается посещать места массового пребывания людей и детские площадки. Жителям республики запрещено передвигаться на легковом такси и автобусах, осуществляющих межмуниципальное сообщение. Перевозки пассажиров водным транспортом на реках Якутии также ограничены.

В регионе зарегистрировано 2 453 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 205 человек, умерли 14.