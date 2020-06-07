Во всех регионах Китая объявлен низкий уровень эпидемической угрозы

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Власти северо-восточной китайской провинции Цзилинь в воскресенье понизили уровень эпидемической угрозы общественному здравоохранению в связи с коронавирусом нового типа во всех частях региона со среднего до низкого. Теперь на территории КНР не осталось ни одного региона с высоким или средним уровнем угрозы.

"С 7 июня уровень угрозы в районе Фэнмань города Цзилинь понижен с высокого до низкого. В районах Чанъи и Чуаньин он скорректирован со среднего на низкий", - указывается в заявлении властей региона.

С начала эпидемии низкий уровень угрозы во всех регионах Китая объявлялся в начале мая, 30 апреля последними уровень угрозы с высокого на низкий понизили муниципальные власти Пекина, а 7 мая со среднего на низкий - власти города Муданьцзян (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Тогда же власти Китая объявили всю страну зоной с низким уровнем эпидемической угрозы. Однако в тот же день в городском уезде Чулань в провинции Цзилинь была выявлена локальная вспышка заболевания - от 45-летней инфицированной женщины в разных городах страны заразились коронавирусом в общей сложности более 40 человек. 9 мая локальная повторная вспышка заболевания была выявлена в Ухане.

За минувшие сутки власти Китая выявили шесть новых случаев инфицирования коронавирусом и пять бессимптомных носителей заболевания. Среди шести новых случаев заболевания пять являются ввозными - два выявлены в провинции Шэньси, еще по одному - в Тяньцзине и в провинциях Фуцзянь и Гуандун. Шестой случай выявлен в провинции Хайнань у прибывшего из провинции Хубэй.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, более 380 тыс. умерли.