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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших достигло 2 919

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Еще 55 пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших в результате заражения этим вирусом достигло 2 919. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 2 919 человек, у которых был подтвержден коронавирус. "Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - добавили в штабе.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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