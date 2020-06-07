В МЧС сообщили, что сил и средств для ликвидации ЧП в Норильске достаточно

НОРИЛЬСК, 7 июня. /ТАСС/. Россия благодарна всем странам, предложившим помощь в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, но сил и средств достаточно. Об этом журналистам сообщил в воскресенье первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в субботу, что Соединенные Штаты готовы помочь России с устранением последствий разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и предложить консультации технических специалистов.