В МЧС сообщили, что сил и средств для ликвидации ЧП в Норильске достаточно

НОРИЛЬСК, 7 июня. /ТАСС/. Россия благодарна всем странам, предложившим помощь в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, но сил и средств достаточно. Об этом журналистам сообщил в воскресенье первый замглавы МЧС Александр Чуприян.
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в субботу, что Соединенные Штаты готовы помочь России с устранением последствий разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и предложить консультации технических специалистов.
"Спасибо всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Руководство страны определит, нужна она или нет. Но в настоящее время сил и средств достаточно для оперативной и эффективной ликвидации ЧС", - сказал Чуприян.
29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. куб. мв нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.