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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

В МЧС сообщили, что сил и средств для ликвидации ЧП в Норильске достаточно

По словам первого замглавы МЧС Александра Чуприяна, Россия благодарна всем странам, которые хотят оказать помощь

НОРИЛЬСК, 7 июня. /ТАСС/. Россия благодарна всем странам, предложившим помощь в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, но сил и средств достаточно. Об этом журналистам сообщил в воскресенье первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в субботу, что Соединенные Штаты готовы помочь России с устранением последствий разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и предложить консультации технических специалистов.

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"Спасибо всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Руководство страны определит, нужна она или нет. Но в настоящее время сил и средств достаточно для оперативной и эффективной ликвидации ЧС", - сказал Чуприян.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. куб. мв нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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