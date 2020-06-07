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Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье выздоровели 45% заразившихся коронавирусом

Их число составило почти 1,5 тыс.

СТАВРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Около половины инфицированных коронавирусом нового типа в Ставропольском крае смогли преодолеть болезнь, на данный момент в регионе выздоровели почти 1,5 тыс. человек.

С начала пандемии на Ставрополье зафиксировано 3 079 случая заражения.

"Всем заболевшим оказывается помощь, коек в медучреждениях достаточно, большая часть из них - в резерве. За прошедшие сутки на Ставрополье выздоровели и сняты с меднаблюдения еще 22 человека. Таким образом, за весь период болезнь уже смогли преодолеть 1 398 человек", - написал в своем аккаунте в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

По его словам, за последние сутки на Ставрополье выявлено почти 90 новых случаев заражения.

"Но победа над вирусом, к сожалению, пока еще не близка. Выявлено 89 новых случаев заражения, есть и летальные исходы - за минувшие сутки скончались три пациента. Меры профилактики по-прежнему важны, и многое зависит от наших с вами усилий, выдержки и дисциплины", - добавил глава региона.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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