Эксперт: туристы из-за закрытых пляжей отказываются от отдыха на Кубани

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Туристы отказываются от отдыха на курортах Краснодарского края из-за закрытых пляжей, то есть отсутствия доступа к морю, и психологического барьера - уже выработавшейся привычки сидеть дома, спасаясь от возможного заражения коронавирусом нового типа. Об этом рассказала ТАСС гендиректор Туристической ассоциации регионов РФ Светлана Ануфриенко.

Санатории Краснодарского края, имеющие медицинскую лицензию, с 1 июня возобновили свою работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, и начали принимать первых туристов. Открыться смогли только те курорты, которые выполнили все требования Роспотребнадзора, опубликованные 20 мая. Здравницам было рекомендовано расселять отдыхающих по одному, принимать гостей только с отрицательными справками на коронавирус, следить за тем, чтобы постояльцы не покидали территории санатория и ограничить доступ к пляжам и бассейнам.

"Что мы по факту имеем от этого отдыха? У нас ограничена территория передвижения в рамках санатория, масса всего, что закрыто и недоступно, соответственно, что остается от этого отдыха? Это урезанный вариант, вот есть духи, а есть пробник, это - пробник отдыха, "лайт"-версия. Поэтому, конечно, логично, что потребителю это может быть не интересно, и позиция людей, которые решают что им это не нужно, обоснована", - сказала Ануфриенко.

По ее словам, туристы во многом отказываются от моря из-за его отсутствия. Так как в регионе закрыты практически все пляжи, в том числе и на территориях санаториев, подобный отдых не выглядит привлекательным предложением для любого потенциального туриста. "Это надо очень сильно соскучиться по отдыху, чтобы сорваться и поехать, подвергая риску детей и пожилых, если речь идет о семейном отдыхе", - отметила эксперт.

Но несмотря на отказы туристов от отдыха на курортах Черного моря, позиция Роспотребнадзора, по ее словам, максимально логична. В первую очередь перед ведомством стоит задача обеспечить безопасность людей.

Психологический барьер

Ануфриенко рассказала, что еще одной причиной отказов от поездок стал психологический барьер. В течение последних нескольких месяцев представители власти, знаменитости и СМИ призывали жителей страны оставаться дома. Это стало своего рода слоганом пандемии. По ее мнению, это привело к недоверию потребителя относительно эпидемиологической безопасности окружающей среды.

"Человек, когда он едет путешествовать, всегда преодолевает барьеры, которые ему мешают выехать из дома: он боится плохой погоды, высоких цен, непредвиденных обстоятельств и прочее. А здесь этот барьер очень четко был сформирован: "сидим дома". Было сформировано представление, что за пределами дома среда грязная, заразная, как "красная зона", и ощущение, что микробы повсеместно: в транспорте, магазине и просто на улице. Сформировали некий антагонизм между людьми", - считает она.

Эксперт добавила, что кроме призыва оставаться дома, по отношению к нарушителям карантина применялись жесткие меры в виде штрафов. Это также отразилось на том, что люди стали осторожнее относиться к любым своим перемещениям. "Нужно время, чтобы снова пришло доверие к внешней среде на улице и доверие к другим людям, тем более, что сегодня никто не гарантирует безопасность", - сказала она.

Финансовые трудности

Ухудшение финансового положения населения из-за пандемии также стало причиной отказов от поездок, пояснила Ануфриенко. В период самоизоляции все накопления, которые могли быть направлены на отдых, были потрачены. А готовность платить за свой отдых снизилась на 36% по сравнению с прошлыми годами. Если данный прогноз оправдается, это серьезно отразится на туристическом бизнесе, отметила она.

В настоящих условиях не только туристы не готовы ехать на отдых, но и многие представители туристического бизнеса не готовы открываться в этом сезоне. Из-за требований Роспотребнадзора многие санатории Краснодарского края просто не рискнули принять туристов.

"С одной стороны [турбизнесу] нужно открыться, нужны деньги, с другой стороны, проще не открываться, потому что если что-то где-то не соответствует [требования Роспотребнадзора], то велика ответственность. Главный мотив открываться - это хотя бы начать что-то делать, разумеется, что заработать сейчас вряд ли кому-то удастся. Может быть, для кого-то это просто неинтересно: бизнес перестает быть бизнесом. Можно начать работать, но работать в убыток, да еще и пострадать и, возможно, быть привлеченным к ответственности за то, что ты не выполнил какие-то требования или даже кто-то заболел", - пояснила эксперт.

О ситуации на Кубани

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за распространения коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов направляют на 14-дневную самоизоляцию. В четверг в ходе заседания оперативного штаба было объявлено, что режим карантина в регионе продлен до 21 июня.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Турпоток курортов Кубани на майские праздники в 2019 году вырос на 7% до 430 тыс. человек.