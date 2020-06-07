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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Поврежденный бак на ТЭЦ-3 в Норильске, из которого разлилось топливо, демонтируют

Как сообщил вице-президент "Норникеля", директор заполярного филиала компании Николай Уткин, в 2019 году бак проверялся в рамках подготовки к отопительному сезону

НОРИЛЬСК, 7 июня. /ТАСС/. Резервуар №5, из которого произошел разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, будет демонтирован в рамках расследования причин случившегося. Об этом сообщил журналистам вице-президент "Норникеля", директор заполярного филиала компании Николай Уткин.

"Что касается бака №5, для того чтобы подтвердить предварительно озвученную версию (причин произошедшего) потребуется демонтаж бака", - сказал Уткин, добавив, что демонтаж будет проведен в этом году. По его словам, в 2018 году на резервуаре был проведен ремонт, после чего проведены гидравлические испытания и экспертиза промышленной безопасности. В прошлом году бак также проверялся в рамках подготовки к отопительному сезону.

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Он добавил, что в рамках ликвидации последствий ЧП на ТЭЦ-3 созданы специальные дренажные колодцы, в которые собирается топливо. Всего сделано пять точек для сбора топлива. "900 куб. м воднотопливной жидкости на сегодняшние сутки мы уже собрали", - добавил Уткин.

Компания "Норникель" в ближайшее время поставит в лагерь на реке Амбарная, где спасатели ликвидируют последствия разлива топлива, две бани: "Во вторник мы уже две бани заказали, поставим. Каждая на 25 человек". Также на самой ТЭЦ организована круглосуточная выездная столовая, что улучшит условия работы участников операции, сообщил Уткин.

В ликвидации последствий разлива нефти задействованы силы и средства компании "Норникель", Морской спасательной службы, "Газпром нефть", "Транснефть-Сибирь" и МЧС. Отряд морской спасательной службы, имеет опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждения на реке Амбарной и ограничить распространение нефтепродуктов. На месте произведена замена грунта, территория обработана специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

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