Поврежденный бак на ТЭЦ-3 в Норильске, из которого разлилось топливо, демонтируют

НОРИЛЬСК, 7 июня. /ТАСС/. Резервуар №5, из которого произошел разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, будет демонтирован в рамках расследования причин случившегося. Об этом сообщил журналистам вице-президент "Норникеля", директор заполярного филиала компании Николай Уткин.

"Что касается бака №5, для того чтобы подтвердить предварительно озвученную версию (причин произошедшего) потребуется демонтаж бака", - сказал Уткин, добавив, что демонтаж будет проведен в этом году. По его словам, в 2018 году на резервуаре был проведен ремонт, после чего проведены гидравлические испытания и экспертиза промышленной безопасности. В прошлом году бак также проверялся в рамках подготовки к отопительному сезону.