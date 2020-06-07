В России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 2%, как и днем ранее. Симптомов нет у 3 458 (38,5%) новых заразившихся. Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение более 235 тыс. человек. Новые 1 956 случаев выявлены за сутки в Москве, 754 - в Московской области, 340 - в Санкт-Петербурге, 317 - в Нижегородской области и 240 - в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 134, до 5 859. Прирост оказался минимальным с 25 мая, когда были зарегистрированы 92 смерти. Условный уровень смертности в стране, по подсчетам ТАСС, остался на уровне 1,25%. По данным штаба, 55 человек умерли в Москве, 31 - в Санкт-Петербурге, 10 - в Московской области, по пять - в Дагестане и Нижегородской области. Еще в 19 регионах было отмечено от одного до трех летальных исходов.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 5 343 человека, общее число выздоровевших достигло 226 731. Согласно данным штаба, число выздоровевших составляет 48,5% от общего количества заразившихся в России. За сутки 2 283 пациента были выписаны в Москве, 538 - в Московской области, 297 - в Санкт-Петербурге, 115 в Башкортостане и 100 в Чувашии.