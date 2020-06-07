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Пандемия коронавируса нового типа

Министр сельского хозяйства Калининградской области заразилась коронавирусом

Заболевание у Натальи Шевцовой протекает в легкой форме, она находится в инфекционном стационаре

КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в региональном оперативном штабе.

"У нас коронавирус подтвердился у министра сельского хозяйства Натальи Евгеньевны Шевцовой. Заболевание у нее протекает в легкой форме, она находится в инфекционном стационаре и проходит курс лечения", - сообщили в штабе.

Наталья Шевцова стала вторым министром правительства Калининградской области с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией. 5 июня стало известно, что коронавирус выявлен у министра развития инфраструктуры области Елены Дятловой. Обе чиновницы лежат в больнице их состояние, под данным штаба, опасений не вызывает.

За прошедшие сутки в области подтверждено 40 случаев коронавирусной инфекции, темп прироста за сутки - 2,3%. Среди заразившихся трое детей, в том числе два новорожденных. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 1 776 случаев заражения новым коронавирусом. Выздоровели и выписаны из больниц 779 человек, умерли - 29, остаются под медицинским наблюдением 4 558 человек, в том числе 97 в условиях обсерватора.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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