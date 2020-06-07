Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тыс.

ТАСС, 7 июня. Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в воскресенье достигло 400 013. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран.

По данным исследовательской организации, наибольшее число смертей приходится на США (более 109,8 тыс.), Великобританию (почти 40,6 тыс.), Бразилию (более 35,9 тыс.), Италию (более 33,8) и Францию (около 29,2).

К настоящему моменту коронавирус был выявлен у более чем 6,9 млн человек. Больше всего случаев инфицирования - 1 920 061 - выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Бразилия (672 846), Россия (467 073) и Великобритания (286 294).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 467 673 случая заражения, выздоровел 226 731 человек, умерли 5 859.